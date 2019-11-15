Okullarda ilk ara tatil başlıyor

Trabzon'da okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve olgunlaşma enstitüsü olmak üzere toplamda 140 bin 296 öğrenci ile 11 bin 800 eğitimci için ilk ara tatil bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla bir hafta ara verilen 2019- 2020 eğitim öğretim dönemi, 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Cudibey Ortaokulundaki öğrencilerde bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak olmanın sevincini yaşıyor.

Okul Müdürü Olçay Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere ara tatil süresince çeşitli etkinliklere katılma tavsiyesinde bulundu.

Bulut, öğrencilerin yoğun bir tempodan çıktıklarını belirterek, "Bugün bile sınavları vardı. Bu yoğun tempolu dönemden sonra kısa bir tatil öğrenciler için iyi gelecektir." dedi.

Ara tatilin öğrenciler için bir avantaj olduğuna vurgu yapan Bulut, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, yapmadıklarını tatilde düşünsünler ve yapmak için gayret göstersinler. Yeni bir başlangıçla okula gelsinler. Eksiklerini tamamlasınlar ve bir haftalık ara tatilde kendilerini mutlu edecek aktivitelerde yapsınlar. Bu tatilde karne vermeyeceğiz ama öğrencilerimiz ile veliler notları sistemden görebiliyorlar. Buna göre durumu değerlendirip, eksiklerini tamamlayıp, okula geleceklerini düşünüyorum."

"Bu tatil çok güzel oldu"

Okulun 8. sınıf öğrencisi Bahadır Turan da dinlenerek, spor aktiviteleri yapacağını söyleyerek, daha sonra eğitime kaldığı yerden aynı hızla devam edeceğini belirtti.

Yüsranaz Gürbüz ise Liselere Girişi Sınavı'na hazırlandığını ifade ederek, "Bir haftadır sınavlarımız çok fazlaydı. Yoğun çalıştık. Tatilde dinlenip, arkadaşlarımla dolaşmayı ve yine sınava hazırlanmaya devam edeceğim. Bu tatil çok güzel oldu." dedi.

Başak Kılıç da sınavların bittiğini ve bu nedenle çok mutlu olduğunu dile getirerek, tatilini yaparken derslerini de ihmal etmeyeceğini söyledi.

Tatilin öğrenciler açısından çok iyi olduğuna değinen Nejat Yağızenli, sınavlardan dolayı geç saatlere kadar çalıştığını o nedenle tatilde hem dinleneceğini hem de ders çalışacağını ifade etti.

Tatilde kardeşi ve kuzenleriyle birlikte oynayacağını belirten Samet Sezer ise bir hafta aranın motivesini bozmayacağını aksine artıracağına vurgu yaptı.

Bugün başlayacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısına 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan öğrenciler, yarıyıl tatilini ise 20-31 Ocak 2020 arasında yapacak.