Son Dakika Haberleri: OKULLARDA İLK ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI
Son Dakika Güncel OKULLARDA İLK ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI - Son Dakika

OKULLARDA İLK ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI

6 saat önce

İdris TİFTİKCİ 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı.

OKULLARDA İLK ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI, System.String[]

İdris TİFTİKCİ 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak karnesiz tatil öncesi Beşiktaş'taki öğrenciler tatil heyecanı yaşadı.

Bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Karnesiz tatilde 18 milyon öğrenci bir hafta sürecek tatil boyunca hem renkli etkinliklere katılıp eğlenecek hem de uygulamalı eğitimler sayesinde bilgi edinecek. Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat ilkokulu öğrencileri de ara tatile girme heyecanını yaşadılar.

Görüntü Dökümü:

Öğrencilerden detay

öğrencilerle röp

Sınıftan detay

Genel ve Detaylar


Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa maçının hakemi Mazeika'ya tepki gösterdi!
Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek 3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:44:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OKULLARDA İLK ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]