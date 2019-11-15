Okullarda ilk ara tatil dönemi başladı

İdris TİFTİKCİ 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak karnesiz tatil öncesi Beşiktaş'taki öğrenciler tatil heyecanı yaşadı.

Bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Karnesiz tatilde 18 milyon öğrenci bir hafta sürecek tatil boyunca hem renkli etkinliklere katılıp eğlenecek hem de uygulamalı eğitimler sayesinde bilgi edinecek. Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat ilkokulu öğrencileri de ara tatile girme heyecanını yaşadılar.