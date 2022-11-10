Meteoroloji uyardı, eldivenlerinizi çıkarın kar geliyor! Hem de sadece Doğu'da değil

Aynı evde bulunan 5 cesetle ilgili sır perdesi aralanıyor! Ortada vahim bir iddia var

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Ara tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 19 milyon öğrenci ilk ara tatil için geri sayıma geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.