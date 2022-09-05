Okullarda ilk ders zili okul öncesi, ilkokul 1. sınıflar için çaldı - Son Dakika
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Okullarda ilk ders zili okul öncesi, ilkokul 1. sınıflar için çaldı

05.09.2022 14:27

- Okullarda ilk ders zili okul öncesi, ilkokul 1. sınıflar için çaldı Önce veliler sonra öğrenciler eğitilecek Tüm Türkiye ile birlikte Düzce'de de ilk ders zili okul öncesi okullar ile ilkokul 1. sınıflar için çaldı.

- Okullarda ilk ders zili okul öncesi, ilkokul 1. sınıflar için çaldı

Önce veliler sonra öğrenciler eğitilecek

DÜZCE - Tüm Türkiye ile birlikte Düzce'de de ilk ders zili okul öncesi okullar ile ilkokul 1. sınıflar için çaldı. Oryantasyon ve adaptasyon eğitimlerinin yapılacağı okulun ilk gününde veliler eğitildi.

Türkiye genelinde okul öncesi okullar ile ilkokul 1. sınıflar için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa uygulamaya konulan adaptasyon ve oryantasyon eğitimleri ile başlayan okulun ilk gününde veliler eğitme alındı. Okul yöneticileri ve öğretmenler veli ile öğrencilerin okula alışma sürecini başarı ile sorunsuz atlatabilmeleri için hayata geçirilen adaptasyon eğitimlerine giren öğrenci velileri, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Minik öğrencilerin ise velilerinin yanında olmaları sebebi ile mutlulukları adeta gözlerinden okundu.

Okulun ilk gününe velisi ile gelen 5 Yaşındaki Ömer Agah Demirtaş, "Okul açıldığı için çok mutluyum. Öğretmenimle tanıştım. Okulumu da çok sevdim. Okulda ders çalışacağım, oyunlar oynayacağım" dedi.

Öğrenci velisi Ömer Demirtaş ise, "Önce biz eğitim alıyoruz sonra çocuklar eğitim alacak. Okulun ilk haftasında velilere oryantasyon eğitimlerimiz var. Bu eğitimleri tamamlayacağız. Oğlumda inşallah okula alışacak. Okulu çok sevdi. Sınıfı da zaten ilgi alanı uzay sınıfı. Bu 4'üncü çocuğumuz. Daha önce velilerin oryantasyon eğitimi gibi uygulama yoktu. Bu defa farklı oldu. Önce velileri eğitecekler. Çocuklarla birlikte adaptasyon sorununu aşabilmek için okulun ilk haftasında birlikte faaliyette bulunacağız" diye konuştu.

Düzce Şükran Öney Anaokulu Müdürü Emine Taşlı, uygulamanın yerinde ve güzel olduğunu belirterek, "Bakanlığımız çok güzel bir uyum süreci hazırlamış. Bizlerde geçmiş yıllarda uyum programı uyguluyorduk ama bakanlığımızın yaptığı bizim adımıza her şeyi çok güzel düşünmüş. Özellikle velilerimizi aydınlatıcı kısımlara çok önem vermiş. Okulun ilk gününe veli tanışma toplantımızla başladık. Okulumuzun bölümler, sınıflar gezilecek. Sonraki günlerde velilerle yapılacak etkinlik programları yer alacak. Sonrasında çocuklarımıza etkinliklerimiz var. Bu uyum süreci ile çocuklarımız okul olgunluğuna daha çabuk kavuşacaklar. Her velinin çocuğu çok değerli. Okula bırakırken de güvenli bir ortama bırakmak ister. Bu tip şeffaf uygulamalarla, veliler çocuğuyla birlikte sınıflara girip çıktıkça öğretmenini gördükçe okul yönetimini tanıdıkça okul personeliyle iç içe oldukça kendi evi gibi hissedecek okulu. Veli çocuğunu okula güvenle bıraktığı içinde çocuk okula daha çabuk sürede alışacak" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda ilk ders zili okul öncesi, ilkokul 1. sınıflar için çaldı - Son Dakika

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