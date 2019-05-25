Son Dakika Haberleri: Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi

Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi

1 saat önce

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kentteki okullarda öğrencilere temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi, System.String[]
Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kentteki okullarda öğrencilere temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi, TOKİ Mesleki ve Teknik Lisesi, Fatoş Çetin ve 80. Yıl Anaokullarında öğrencilere temel afet bilinci anlatıldı.
"Afete Hazır Okul" projesi kapsamında alınacak tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ile afetin ardından gelen 72 saat hakkında bilgiler aktarıldı.

Temel afet bilinci eğitimiyle öğrencilere, "Afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, afet bilinci kültürü, çevredeki riskler" hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere, arama kurtarma, afet ve depremde kullanılan araçlar hakkında da sunum yapıldı.

AFAD uzmanları, okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında güvenlik kültürü oluşturulması için kent genelinde eğitimlere devam edecek.

Eğitim sonrası öğrencilere, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kumbarası da hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:08 Kaynak: AA
Kırşehir, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:25:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]