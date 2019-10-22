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Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi

34 dakika önce

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kentteki bazı okullarda öğrencilere temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi, System.String[]

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kentteki bazı okullarda öğrencilere temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Fatma Muzaffer Mermer Meslek ile Ahi Evran Anadolu Liselerinin öğrencilerine, temel afet bilinci hakkında sunum yapıldı.

"Okul afet planı" programları kapsamında, afetlere karşı öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, eğitim öğretimdeki kesintinin azaltılması ve güvenlik kültürü oluşturulması için okullarda afet bilinci bilgilendirilmesi gerçekleştirildi.

Temel afet bilinci eğitimlerinde öğrencilere, "Afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, afet bilinci kültürü, çevredeki riskler" hakkında eğitimler verildi.

Afet ve acil durum çantasının içerisindekiler ile afetler sırasında yapılması gerekenlerin uygulamalı gösterildiği eğitimler de AFAD uzmanları öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Eğitim sonrası öğrencilere, İl AFAD Müdürlüğüne ait yeni nesil arama kurtarma araçları ve ekipmanları okul bahçesinde tanıtıldı.

Kırşehir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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