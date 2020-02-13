Okullarda insan-hayvan seminerleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullarda insan-hayvan seminerleri devam ediyor - Son Dakika

Okullarda insan-hayvan seminerleri devam ediyor

7 saat önce

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda hayvan sevgisini aşılama amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül öğrencilerle bir araya geldi.

Okullarda insan-hayvan seminerleri devam ediyor, System.String[]

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda hayvan sevgisini aşılama amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül öğrencilerle bir araya geldi.


Hayate Hanım, Hidayet Görgün, Sema-Eray Erdem, ve Hamit Özçelik Ortaokullarında konferanslar veren Semih İğdigül, öğrencilere kendi hayat tecrübelerini ve hayvan-doğa ilişkisini anlattı. Kendisini sokak hayvanlarının yerine koyarak 17 bin kilometre yolu motosikletle gezdiğini ve tüm Türkiye genelinde hayvanların yaşadığı zorluklara dikkat çektiğini belirten İğdegül, hayvan sevgisinin çocuk yaşta başladığının altını çizerek çocuklara tavsiyelerde bulundu. Hayatını hayvanları sevmeye, onların da bir can olduğunu, hisleriyle hareket ettiğini, sevgiye muhtaç olduklarını diğer insanlara anlatarak geçirdiğini belirten İğdegül, "Sokak hayvanlarına yardım etmeli, onların besin ihtiyaçlarını karşılamalı ve şefkatimizi onlara göstermemiz gerekiyor" dedi.


İğdegül'ün stand-up havasında geçen sunumlar tüm öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı da hayvanları koruma anlamında Alanya Belediyesi tarafından yürütülen projelerinden bahsederek tüm öğrencileri Demirtaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne davet etti. Kanlı, "Orada bulunan hayvanları ziyaret ederek sevginizi paylaşın, birlikte yaşanabileceğini hissedin, hissettirin. Aynı zaman da sahiplenerek onlara arkadaş olun" diye belirtti. - ANTALYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullarda insan-hayvan seminerleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]