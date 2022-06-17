Doğu Anadolu'da öğrenciler karnelerini aldı

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Karne alan öğrenciler

Karne alan öğrencilerden Eflal Irmak İrak ile röportaj

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile röportaj - Kars

Kars'ta da 591 okulda 62 bin 500 öğrenci karne aldı.

Kars Vali Vekili Tahir Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Alparslan Anadolu Lisesindeki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Milletvekili Arslan, burada yaptığı açıklamada, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ederek, "Öğretmen sayısının arttırılması, eğitim kalitesinin arttırılması açısından çok önemliydi. Bu konuda çok ciddi mesafeler aldık emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Arslan, Kars'ta öğrencilere her alanda destek verdiklerini belirtti.

Karne alan öğrencilerden Eflal Irmak İrak da mutlu olduğunu ifade ederek, "Hem sevinçliyim hem de üzgünüm, çünkü öğretmenimden, arkadaşlarımdan ayrılacağım. Öğretmenlerimi unutmayacağım, yazı heyecanla geçirmek istiyorum, İstanbul'a gidip gezmek istiyorum." diye konuştu.