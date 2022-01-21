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İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı - Son Dakika

İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

21.01.2022 10:40

Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de öğrenciler karne sevinciyle yarıyıl tatiline başladı.

Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de öğrenciler karne sevinciyle yarıyıl tatiline başladı.

Sivas genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 115 bin 411 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Aydın Güçlü İlkokulu'ndaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Sınıfları gezen Ayhan ve Bilgin, miniklere karnelerini verdikten sonra kitap hediye etti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, kentteki okullarda Kovid-19 sürecinin başarıyla yönetildiğine dikkati çekerek, "Salgın sürecinde okullarımız uzun süre kapalı kaldı. Özellikle geçen yıl hepiniz uzaktan eğitim aldınız ama eylül ayından itibaren sizi okullarınızla buluşturduk. Maske, mesafe ve temizlik kuralına harfiyen uyduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu davranışlarınız sayesinde eğitim öğretim kesintisiz devam etti. Bugün de yarı yıl tatiline giriyoruz. Karneleriniz ne olursa olsun hepinizin başarılı olduğunuzu söyleyebilirim. Önemli olan eksiklerimizin farkına varmak." diye konuştu.

Öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulunan Bilgin ise 15 gün boyunca eğlenerek, oyun oynayarak 4 ayın yorgunluğunu atmalarını önerdi.

Nevşehir

Nevşehir'de 20 Temmuz İlkokulundaki törende öğrenciler karne ve başarı belgelerini aldı. Birinci sınıf öğrencileri, ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Öğretmenler, iki hafta süreyle okuldan ayrı kalacak öğrencilerine tatili verimli geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden Mustafa Donmaz, karnesini almaktan mutlu olduğunu, yarıyıl tatilinde arkadaşlarıyla vakit geçirip kitap okumak istediğini söyledi.

Öğrencilerden Beste Kaynar da okulunu özleyeceğini ifade ederek, "Okulumuz iyi ki var, burada her şeyi öğreniyoruz. Bize emek veren öğretmenime teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kentte 73 bin 329 öğrenci tatile girdi.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulunda öğretmenler,öğrencilere karnelerin yanında sokak hayvanlarına verilmek üzere mama da dağıttı.

Öğrencilerden Yunus Emre Gençer, ilk karnesini aldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 236 okulda eğitim gören 47 bin 560 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Yardımcısı Halil Danacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıtarak, çeşitli hediyeler verdi.

Kayseri

Kayseri'de öğrenciler 2 yıl aradan sonra okulda karne heyecanı yaşadı.

Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulunda düzenlenen programda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, eğitim kalitesinin daha iyi seviyelere ulaşması için çocukları ve öğretmenleri desteklediklerini söyledi.

Eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için pandemi döneminde tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Günaydın, bundan sonra da tedbirlere uyarak çalışacaklarını ifade etti.

Vali Günaydın, "Bugün ilimizde 314 bin öğrenci karne heyecanı yaşıyor. 21 bin 174 öğretmenin çalışması ve gayreti ile çocukları yarınlara hazırlıyoruz. Rekabetin yoğun olduğu dünyada çocuklara destek ve katkı veriyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve protokol üyelerinin de katıldığı programda karne alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Niğde

Niğde'de 4 bin 663 öğretmenin görev yaptığı 353 okulda eğitim gören 72 bin 19 öğrenci, karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Mehmet Emet İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karne ve başarı belgelerini verdi.

Şimşek, 15 günlük dinlenme sürecinde öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Öğretmenlerimiz özellikle bu tatilde çocuklarımıza ödev vermediler ki çocuklarımız dinlensinler, deşarj olsunlar. Öğrencilerimiz, kitap okumanın yanı sıra aileleriyle kültür varlıklarımızı ziyaret edebilir, sinema gibi kültürel faaliyetlerde bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

Kırşehir

Kırşehir'de yarıyıl tatilinde 207 okulda 42 bin 201 öğrenci karne aldı.

Okullarda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Kırşehir Merkez Yunus Emre Ortaokulunda düzenlenen törende öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından velileri eşliğinde karnelerini aldı.

Duygularını anlatan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Yıldız, yaklaşık 5 aylık emeklerinin karşılığında takdir belgesi aldığını belirterek, ikinci döneme daha dinlenmiş geleceğini söyledi.

Öğrencilerden Emirhan Günen de takdir alamadığını ancak yarıyıl tatilinde çok çalışarak eksiklerini telafi edeceğini kaydetti.

Öğrencilerden Ayşe Tuana Çalışkan ise takdir aldığı için mutlu olduğunu, okulda dereye girmeye gayret edeceğini dile getirdi.

Öte yandan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın da merkeze bağlı Yukarı Homurlu Köyü İlk ve Ortaokulunda öğrencilere karnelerini verdi.

İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

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Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç Anadolu'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı - Son Dakika
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