Doğu Anadolu'da öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Kars'ta da 62 bin 750 öğrenci karne aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Zübeyde Hanım İlkokulundaki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öksüz, gazetecilere, Kovid-19 sürecinin yaşanmasına rağmen okullarda yüz yüze eğitimin devam ettiğini bildirdi.

İkinci dönemde salgını en aza indirerek eğitim öğretime devam edeceklerini anlatan Öksüz, şunları belirtti:

"Öğretmen ve öğrencilerimiz tatil sürecinde sağlıklı dinlensinler. Öğrenciler okulda olduklarından dolayı çok mutlular, tatilden çok okulu özlediklerini ifade ettiler. Bu bizim için çok sevindirici. 590 okulumuzda 62 bin 750 öğrenci karne alıyor. Zaman zaman karnelerde düşük notlar olabilir, bundan dolayı endişeye kapılmamamız gerekir. Gayret etmeye çalışmaya devam etmek lazım."

Sarıkamış ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Gazipaşa İlk/Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini takdim eden Kızılok, başarı diledi.