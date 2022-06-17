Öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 10:44

Öğrencilere sınıflarda karne dağıtımı Öğrencilerin karnelerini alması Okulun önünde bekleyen veliler İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in konuşması- Siirt Siirt'te okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 91 bin 278 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Öğrencilere sınıflarda karne dağıtımı

Öğrencilerin karnelerini alması

Okulun önünde bekleyen veliler

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in konuşması

- Siirt

Siirt'te okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 91 bin 278 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahabettin Olğaç ve diğer yetkililerle merkez Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Edip, çocuklarının karne heyecanına ortak olan velilerle sohbet etti.

Edip, "Geçen sene salgından dolayı maalesef biraz buruk yaşamıştık bu heyecanı. Bu sene etkinlik, sosyal faaliyet, proje ve başarılarla geçti. Yaz tatilinde okullarımızın tamamı açık olacak. Bütün kütüphanelerimiz halkımızın hizmetinde, mesai saatleri içinde açık olacak." dedi.

Edip, öğrenci ve velileri tatilde açık olan okullardan faydalanmaya beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

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