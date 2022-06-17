Edip, "Geçen sene salgından dolayı maalesef biraz buruk yaşamıştık bu heyecanı. Bu sene etkinlik, sosyal faaliyet, proje ve başarılarla geçti. Yaz tatilinde okullarımızın tamamı açık olacak. Bütün kütüphanelerimiz halkımızın hizmetinde, mesai saatleri içinde açık olacak." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.