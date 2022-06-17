Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Öğrencilere sınıflarda karne dağıtımı
Öğrencilerin karnelerini alması
Okulun önünde bekleyen veliler
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in konuşması
- Siirt
Siirt'te okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 91 bin 278 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahabettin Olğaç ve diğer yetkililerle merkez Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.
Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Edip, çocuklarının karne heyecanına ortak olan velilerle sohbet etti.
Edip, "Geçen sene salgından dolayı maalesef biraz buruk yaşamıştık bu heyecanı. Bu sene etkinlik, sosyal faaliyet, proje ve başarılarla geçti. Yaz tatilinde okullarımızın tamamı açık olacak. Bütün kütüphanelerimiz halkımızın hizmetinde, mesai saatleri içinde açık olacak." dedi.
Edip, öğrenci ve velileri tatilde açık olan okullardan faydalanmaya beklediklerini kaydetti.
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