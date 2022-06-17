Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne sevinci

Antalya'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 485 bin öğrenci, törenle karnelerini aldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Muratpaşa ilçesindeki Kazım Şanoz İlkokulu'nda karne dağıttı.

Çalışkan, öğrenci ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Antalya'da "Dünya seninle güzel" projesini tanıttıklarını ifade eden Çalışkan, "Bu proje kapsamında çocukların eğlenmelerini sağlamak istiyoruz. Proje kapsamında çocuklara farklı konularla ilgili ödevler de verdik. Çocuklarımıza saksıda birer çiçek verdik. Hem sorumluluk hem de doğa sevgisi kazanmaları açısından bunu yaptık. Evcil hayvan besleme ve bayramda büyüklerini ziyaret ederek onlarla vakit geçirmelerini, onlardan bir öykü dinlemelerini istedik. Yaz tatillerini güzel bir şekilde değerlendirdikten sonra eylül ayında çocuklarımızı okullarda heyecanla bekliyor olacağız." dedi.

Muğla

Muğla'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 164 bin 658 öğrenciye karneleri verildi.

Menteşe ilçesi TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz ilk ve ortaokulunda düzenlenen törende, Vali Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Tavlı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Isparta

Isparta'da 76 bin 325 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda düzenlenen karne törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur katıldı.

Burdur

Burdur'da karne alan 42 bin 430 öğrenci ve 3 bin 648 öğretmen için yaz tatili başladı.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Sıdkı Kara İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Ali Arslantaş, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman katıldı.

Öğrenciler karnelerini protokol üyelerinin elinden almanın sevincini yaşadı.