Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

17.06.2022 13:40

Karnelerini alıp okul binasından çıkan öğrenciler Okul bahçesinde bekleyen veliler Sınıftaki öğrenciler Vali Yardımcısı Hasan Taş'ın konuşması Karne dağıtımı Öğrencilerin karne sevinci Toplu fotoğraf çekimi Okul bahçesinde bekleyen veliler - Muş Muş'ta 716 okulda 107 bin 321 öğrenci,...

Karnelerini alıp okul binasından çıkan öğrenciler

Okul bahçesinde bekleyen veliler

Sınıftaki öğrenciler

Vali Yardımcısı Hasan Taş'ın konuşması

Karne dağıtımı

Öğrencilerin karne sevinci

Toplu fotoğraf çekimi

Okul bahçesinde bekleyen veliler - Muş

Muş'ta 716 okulda 107 bin 321 öğrenci, karnelerini aldı.

Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunda karne dağıtım töreninde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Hasan Taş, bu ülkenin genç nesillere çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Taş, "3-5 rakamla değeriniz hiçbir zaman ölçülmeyecek. Ama bu da bir sene verdiğiniz emeklerin karşılığı. İnşallah hepiniz güzel bir not salmışsınızdır. Tabi karnesi kötü olan kardeşlerimiz kesinlikle üzülmesin." diye konuştu.

Korkut ilçesinde de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Laloğlu, ilçede eğitim gören 5 bin 998 öğrencinin karnelerini aldığını belirtti.

Bulanık ilçesinde de 22 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle 125. Yıl İlköğretim Okulu ve Turnalar anaokulunda karne töreni düzenlendi.

Karne dağıtım töreninde öğrencilerle sohbet eden İlçe Emniyet Müdürü Tefek, öğrencilere bol kitap okumalarını ve dinlemelerini tavsiye etti.

Törene İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, öğretmenler ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Hasan Taş, Hisarcık, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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