Okullarda Karne Heyecanı
24 dakika önce
- Okuldan genel ve detay görüntü Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarı yıl tatili dolayısıyla karne aldı.
- Okuldan genel ve detay görüntü Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarı yıl tatili dolayısıyla karne aldı. Kırklareli
'nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:17 Kaynak: AA
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