Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

24 dakika önce

- Okuldan genel ve detay görüntü Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarı yıl tatili dolayısıyla karne aldı.

- Okuldan genel ve detay görüntü Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarı yıl tatili dolayısıyla karne aldı. Kırklareli'nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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