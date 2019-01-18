Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bin 74 öğrenci, 2018-2019 öğretim yılının yarı yıl karnelerini aldı.

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bin 74 öğrenci, 2018-2019 öğretim yılının yarı yıl karnelerini aldı.

İlçe Kaymakamı Güneş, Gazimihal İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtımında, bin 74 öğrenci, 85 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

Öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Güneş, "Önce dinleneceksiniz, sonra kitap okuyacaksınız, zamanınızın çoğunu da sokakta geçirin. Biraz oynayın, eğlenin, spor yapın, az televizyon izleyin, internete mümkün olduğunca girmeyin, okul başladığında dinç olarak okulunuza başlayın." ifadesini kullandı.

Karne dağıtımına, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:19 Kaynak: AA

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