Okullarda Karne Heyecanı

KIRKLARELİ/ Kırklareli
ve Tekirdağ
'da öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Mustafa Dalcalı İlkokulunda düzenlenen törene katılarak, aralarında Suriyeli öğrencilerin de olduğu öğrencilere karnelerini verdi.
2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona erdiğini belirten Bilgin, bugün Türkiye
'de 18 milyon öğrencinin karne heyecanı yaşadığını, öğrencilerin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Bilgin, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade ederek, "Bizi biz yapan en önemli değer, kardeşlik ve birlik duygusudur. Türkiye Cumhuriyeti
tarihten gelen 16 devletiyle hem İslam hem Türk dünyası açısından birleştirici konumdadır. Özellikle toplumlara yol gösterici olmuştur. Suriyeli kardeşlerimiz bunun en büyük göstergesidir." diye konuştu.
Kentte 50 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Bilgin, öğrenci ve velilerle fotoğraf çektirdi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da 183 bin 882 öğrenci, okullarda düzenlenen törenle karne aldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Ticaret Borsası İlkokulunda gerçekleştirilen törenle öğrencilere karnelerini dağıttı.
Notlarını tek tek incelediği öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldırım, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Yıldırım, öğrencilere karnelerini dağıtarak, satranç takımı hediye etti.
Öğrencilerin karne aldıkları için heyecanlı olduğunu ifade eden Yıldırım, karne sevincine tanık olmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.