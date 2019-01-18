Okullarda Karne Heyecanı

BATMAN/ Batman ve Siirt'te öğrenciler karne sevinci yaşadı.

BATMAN/ Batman ve Siirt'te öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Batman'da 16 Mayıs İlkokulunda düzenlenen törende Vali Hulusi Şahin, öğrencilere karnelerini verdi, en çok kitap okuyan 2 öğrenciye bisiklet hediye etti.



Çocuklara sadece başarmayı öğretmemek gerektiğini belirten Şahin, "Başarısız olduğunda hazmetmeyi ve oradan kalkıp tekrar yürümeyi de öğretmek lazım. Eğer karne kırık ise bu da bir eğitim meselesidir. Velilerimizin kendileri de bir sınav veriyorlar. Doğru bir tepki göstermek, çocuklara eğitici, sabırlı ve affedici davranmak gerekiyor. Başarılı öğrenciler de ödüllendirilsin ama abartılmasın." diye konuştu.



Törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve veliler katıldı.



Siirt



Siirt'te 517 okulda eğitim gören 93 bin 827 öğrenciye karne dağıtıldı.



Mehmetçik İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Ali Fuat Atik, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı, çocukları yetiştiren ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti.



Kendisine mektup yazmak istediğini söyleyen kız çocuğuyla sohbet eden Atik, öğrenciye karne hediyesi olarak kitap ve satranç takımı hediye etti.



Törene İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ile kurumun şube müdürleri de katıldı.

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