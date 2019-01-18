Okullarda Karne Heyecanı

Batman
'ın Gercüş
ve Sason
, Diyarbakır
'ın Kulp
ve Mardin
'in Mazıdağı
ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.
Batman'ın Gercüş ilçesindeki Atatürk
İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni yapıldı.
Törende konuşan Okul Müdürü Mesut Şen
, öğrencilere başarı diledi.
Şen, "Eskiye göre daha iyi şartlarda eğitim görmektesiniz. Sizler inandıktan sonra başaramayacağınız hiçbir şey yoktur." dedi.
Sason ilçesinde de 9 bin 168 öğrenci karne aldı.
Kaymakam Abdullah Özadalı, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine karnelerini dağıtarak, yaşadıkları heyecana ortak oldu.
Öğrencileri tebrik eden Özadalı, iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.
Özadalı, problemsiz bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini belirterek, bunu sağlayan yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 9 bin 768 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Kulp Merkez
İlköğretim ve Kulp Anaokulunda düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu
, öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilerden tatil süresince dinlenmelerini ve kitap okumalarını isteyen Dülgeroğlu, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Mardin
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğrencilere karneleri törenle verildi.
Kaymakam Mustafa Dinç
, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah
Aydıner ile Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Kaymakam Dinç, karnesi beklendiği gibi olmayan öğrencilere morallerini bozmamaları tavsiyesinde bulunarak, başarılı öğrencileri de tebrik etti.
Dinç daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.