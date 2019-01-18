Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ve Sason, Diyarbakır'ın Kulp ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

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Batman'ın Gercüş ve Sason, Diyarbakır'ın Kulp ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni yapıldı.

Törende konuşan Okul Müdürü Mesut Şen, öğrencilere başarı diledi.

Şen, "Eskiye göre daha iyi şartlarda eğitim görmektesiniz. Sizler inandıktan sonra başaramayacağınız hiçbir şey yoktur." dedi.

Sason ilçesinde de 9 bin 168 öğrenci karne aldı.

Kaymakam Abdullah Özadalı, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine karnelerini dağıtarak, yaşadıkları heyecana ortak oldu.

Öğrencileri tebrik eden Özadalı, iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.

Özadalı, problemsiz bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini belirterek, bunu sağlayan yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 9 bin 768 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Kulp Merkez İlköğretim ve Kulp Anaokulunda düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerden tatil süresince dinlenmelerini ve kitap okumalarını isteyen Dülgeroğlu, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Mardin

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğrencilere karneleri törenle verildi.

Kaymakam Mustafa Dinç, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner ile Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Kaymakam Dinç, karnesi beklendiği gibi olmayan öğrencilere morallerini bozmamaları tavsiyesinde bulunarak, başarılı öğrencileri de tebrik etti.

Dinç daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Kulp, Sason, Gercüş, Batman, Güncel
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