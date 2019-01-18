Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'da binlerce öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'da binlerce öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde 70 bin 674 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali İdris Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile sınıfları gezen Akbıyık, öğrencilere karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Vali Akbıyık, yapılacak en büyük yatırımın, çocukları en iyi şekilde yetiştirmek olduğuna vurgu yaptı.

Buna yönelik birçok proje hazırladıklarını ve amaçlarının, çocukları Avrupa standartlarında yetiştirmek olduğunu dile getiren Akbıyık, "Onun için önce kitap okutmak istiyoruz. 'Bir kitap bir insan' diyoruz. İnsan kitap kadar, kitap insan kadar kıymetlidir. Çocuklarımızı her türlü imkanlarla desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Bitlis

Bitlis'de Zübeyde Hanım İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay ile Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, okuldaki derslikleri dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, karnelerini dağıttı.


Çağatay, yaptığı açıklamada, il genelindeki 742 eğitim kurumunda 89 bin 436 öğrenciye karnelerini takdim ettiklerini söyledi.


Öğrencilerin, sömestir tatilinde kentin soğuk ve karlı ortamında kartopu oynayacağını ifade eden Çağatay, şöyle konuştu:


"5 bin 679 öğretmenimize tek tek teşekkür ediyorum. Asıl başarı onların başarısıdır. Yavrularımız bu sezonu biraz karla geçirdi. Ne yazık ki bazen okullarımızı tatil etmek durumunda kaldık. 17 Eylül'de başlayan ilk dönemimizi kazasız belasız başarıyla geçirdik. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Gelecek dönem çocuklarımızı sağlık ve huzur içinde bekliyoruz. Bütün çocuklarımıza iyi tatiller, huzurlu, mutlu ve sağlıklı gelecekler diliyorum."

Muş ve Van

Muş'ta 115 bin 768 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda düzenlenen törene katılan Vali İlker Gündüzöz, öğrencilere karnelerini teslim ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Gündüzöz, velilerin çocuklar için oyun oynayabileceği ve kitap okuyabileceği ortamlar hazırlaması gerektiğini söyledi.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Milli Eğitim Müdür Metin İlci de katıldı.

Van ve ilçelerinde de 311 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.


İpekyolu ilçesinde Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrencilere karne dağıttı.

Vali Bilmez, bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere satranç takımı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Van, Muş, Hakkari, Güncel
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