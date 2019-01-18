Okullarda Karne Heyecanı

Malatya
'da 777 okulda eğitim ve öğretim gören toplam 175 bin 226 öğrenci karnelerini aldı.
Malatya'da karne günü dolayısıyla Rahmi Akıncı İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene katılan Malatya Valisi Aydın
Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Baruş, daha sonra öğrencilere iyi tatiller dileyerek karnelerini dağıttı.
Karne dağıtımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Baruş, yarıyılın milli eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.
Vali Baruş, Kentte toplam 777 okulda eğitim ve öğretim gören 175 bin 226 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Karne başarının ödülüdür. Herkese, bütün öğrencilere ders durumunu görmek üzere kendisine veriler bir belgedir. Karnedeki notların ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çocuklarımızın içerisinde her biri ayrı cevher var. Önemli olan bunu keşfetmemiz, ortaya çıkarmamız." diye konuştu.