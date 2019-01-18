Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Karakeçili ve Keskin ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

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Karakeçili ve Keskin ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar, Karakeçili İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Birinci sınıf öğrencileri ile bir süre sohbet eden Gökmenoğlu, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerin karnelerini verdi.

Öğrencilere tatilde kitap okumalarını öneren Gökmenoğlu, ilçede eğitim durumunun iyi bir seviyede olduğunu, bunu daha ileri düzeye çıkarmak için öğrenci, öğretmen, idareci ve veli işbirliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Keskin

Keskin Sağlık Meslek Lisesi'nde düzenlenen törene Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Dede Yıldırım ve veliler katıldı.

Öğrencilere karne veren Köken, bu yıl ilçede ücretli öğretmen çalışmadığını, bütün öğretmenlerin kadrolu olduğunu söyledi.

Köken, eğitimde okulun yanı sıra ailenin rolünün de önem taşıdığını kaydetti.

Tören, çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Mahmut Acar, Keskin, Karakeçili, Güncel
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