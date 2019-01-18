Okullarda Karne Heyecanı

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Arifiye
ilçesinde öğrencilere karnelerini verdi.
Nayir, Arifiye ilçesindeki Kazım Karabekir
İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Vali Nayir burada minik öğrenciler ile öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
Daha sonra öğrencilere karne ve hediyelerini dağıtan Nayir, yöneticilerden okul hakkında bilgi aldı.
Tören sonrası konuşan Nayir, kentte 186 bin öğrencinin birinci öğretim yılını tamamlayıp karne heyecanını yaşadığını söyledi.
Ülke genelinde de 18 milyon öğrencinin bugün aynı heyecanı yaşadığını belirten Nayir, "Çocuklarımızın karneleri ne olursa olsun onlar bizlerin gözünde kıymetli, ailelerin gözünde kıymetli. Onlar ailelerin göz aydınlıkları, ailelerin kabul olmuş duaları, dolasıyla biz o çocuklarımızın karnesiyle onların kıymetini ölçmüyoruz. Hiçbir zaman velilerin de karneye bakıp, kıyaslama yaparak çocukları hakkında bir fikir beyan etmesini istemiyoruz. Eğer bir karnede kırık notumuz varsa önümüzde koca bir dönemimiz var onunla birlikte ailenin de gayret göstererek bunu halletmesi lazım." diye konuştu.
Nayir, karnelerin yalnızca öğrencilerin karneleri değil aynı zamanda veli ve öğrencilerinde de karneleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Çocuklarımızın, rahat huzur içerisinde mutlu bir tatil geçirip tekrar gelip görevlerine başlamalarını istiyoruz. Sınıflardaki öğrencilere de söyledik, olabildiğince evin çevresinde biraz dışarı havası alarak, bilgisayar bağımlılığını bir kenara bırakıp dinlenmelerini istiyoruz ve yeni döneme o şekilde hazırlanmalarını istiyoruz. Emek veren öğretmenlerimize, onlara sahiplik yapan velilere, bu öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. İnşallah, yeni dönemde de tekrar yeni bir başarıyı elde etmek için, bu okullarımız sınıflarına bu sevgili yavrularımızı alıp yeni bir öğretim yılı başlatacak."
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu
, okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.