Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Muğla ve ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

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Muğla ve ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.


Kentte 152 bin 721 öğrenci karne aldı.
Fethiye ilçesinde 29 bin 983 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törene Kaymakam Muzaffer Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.Protokol üyeleri sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Kaymakam Şahiner, öğrencilere başarı diledi.

Bodrum ilçesinde ise 26 bin 850 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Konacık Cahit Özvezneci Ortaokulunda düzenlenen törene, Kaymakam Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.
Etkinliğe katılan Kaymakam Bekir Yılmaz, sınıfları dolaşarak, öğrencilere karnelerini dağıttı.


Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulunda Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan öğrencilere karnelerini dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
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