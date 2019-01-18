Okullarda Karne Heyecanı
1 saat önce
Rize, Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.
Rize
, Artvin
, Ordu
, Trabzon
, Giresun
, Gümüşhane
ve Bayburt
'ta öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.
Rize'de yarıyıl tatili heyecanı yaşanan 290 okulda okul öncesinde 6 bin, ilkokullarda 16 bin, ortaokullarda 18 bin ve liselerde de 18 bin olmak üzere 58 bin öğrenci karne mutluluğu yaşadı.
Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak
, yayımladığı mesajda, çocukların başarısının karne notları ile ölçülemeyeceğini, her çocuğun ayrı ayrı çok değerli olduğunu belirtti. Velilerin öğrencilere yaklaşırken anne baba sıcaklığını yansıtmalarını isteyen Koçak, sıcak bir dokunuşun çocuğun geleceğine çok olumlu yansımaları olacağını aktardı.
Koçak, öğrencilerin ise tatilin keyfini çıkarmalarının yanında okuma alışkanlıklarını artırmalarını temenni etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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