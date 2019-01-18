Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

51 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

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Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Şehit Hamdibey İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrencilere karnelerini verdi.

Sırmalı, törende yaptığı konuşmada, ilçede 23 bin 773 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.

Öğrencilere yarıyıl tatillerinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Sırmalı, "Hepinizi tebrik ediyorum. Yoğun bir yılın ilk dönemini tamamladınız. Bizler de karne mutluluğunuza ortak olmak amacıyla bugün sizleri yalnız bırakmadık. Sizlerden yarıyıl tatilinizi iyi değerlendirmenizi istiyorum." diye konuştu.

Bandırma'da karne sevinci

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Mavi, Ali Fahri İşeri İlkokulunda öğrencilere karnelerini verdi.

Yazar, öğrencileri sadece akademik açıdan değil, spor ve sanat alanında da yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öğrencileri bu yönde desteklediklerini aktaran Yazar, "Dolayısıyla sporla, sanatla, kültürle iç içe güzel bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdik. İnşallah yeni döneme yeniden sağlıkla başlamak dileğiyle." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Balıkesir, Bandırma, Edremit, Güncel
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