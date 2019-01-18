Okullarda Karne Heyecanı

Balıkesir
'in Edremit
ve Bandırma
ilçelerinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Şehit Hamdibey
İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrencilere karnelerini verdi.
Sırmalı, törende yaptığı konuşmada, ilçede 23 bin 773 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.
Öğrencilere yarıyıl tatillerinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Sırmalı, "Hepinizi tebrik ediyorum. Yoğun bir yılın ilk dönemini tamamladınız. Bizler de karne mutluluğunuza ortak olmak amacıyla bugün sizleri yalnız bırakmadık. Sizlerden yarıyıl tatilinizi iyi değerlendirmenizi istiyorum." diye konuştu.
Bandırma'da karne sevinci
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma
Komutanı Mahir Mavi, Ali Fahri İşeri İlkokulunda öğrencilere karnelerini verdi.
Yazar, öğrencileri sadece akademik açıdan değil, spor ve sanat alanında da yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Öğrencileri bu yönde desteklediklerini aktaran Yazar, "Dolayısıyla sporla, sanatla, kültürle iç içe güzel bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdik. İnşallah yeni döneme yeniden sağlıkla başlamak dileğiyle." dedi.