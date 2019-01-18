Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Trabzon Tonya Hoşarlı Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile veliler katıldı.

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Trabzon Tonya Hoşarlı Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte 140 bin 200 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.

Ustaoğlu, daha sonra Tonya Karaağaçlı İlkokulundaki öğrencilere de karnelerini takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Halil Şen, Jandarma, Trabzon, Tonya, Güncel
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