Okullarda Karne Heyecanı
1 saat önce
Trabzon Tonya Hoşarlı Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile veliler katıldı.
Trabzon Tonya
Hoşarlı Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş
ile veliler katıldı.
Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte 140 bin 200 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.
Ustaoğlu, daha sonra Tonya Karaağaçlı
İlkokulundaki öğrencilere de karnelerini takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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