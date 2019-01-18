Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

37 dakika önce

- Sınıflardan görüntü Suriyeli öğrencilerin karne almalarından görüntüler Öğrencilerin karnelerini incelemelerinden görüntü Öğrencilerden detay HATAY - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Hassa ilçesine gelip, 4 geçici eğitim merkezinde eğitim gören 980 Suriyeli öğrenci, karnelerini...

- Sınıflardan görüntü
Suriyeli öğrencilerin karne almalarından görüntüler
Öğrencilerin karnelerini incelemelerinden görüntü
Öğrencilerden detay HATAY - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Hassa ilçesine gelip, 4 geçici eğitim merkezinde eğitim gören 980 Suriyeli öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:11 Kaynak: AA

Hassa, Hatay, Güncel
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