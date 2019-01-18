Okullarda Karne Heyecanı
37 dakika önce
- Sınıflardan görüntü Suriyeli öğrencilerin karne almalarından görüntüler Öğrencilerin karnelerini incelemelerinden görüntü Öğrencilerden detay HATAY - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Hassa ilçesine gelip, 4 geçici eğitim merkezinde eğitim gören 980 Suriyeli öğrenci, karnelerini...
- Sınıflardan görüntü
Suriyeli öğrencilerin karne almalarından görüntüler
Öğrencilerin karnelerini incelemelerinden görüntü
Öğrencilerden detay HATAY - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay
'ın Hassa
ilçesine gelip, 4 geçici eğitim merkezinde eğitim gören 980 Suriyeli öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline girdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:11 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Kritik İlde Oy Kullanacak Suriyeli Sayısını Açıkladı
5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı
Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır