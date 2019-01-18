Okullarda Karne Heyecanı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş
'ın Elbistan
, Afşin
, Andırın
ve Pazarcık
ilçelerinde karne heyecanı yaşandı.
Elbistan ilçesinde 35 bin 200 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir
, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş
ve ilçe protokolünün katılımıyla Topraktepe İlkokulunda karne töreni düzenlendi.
Demir, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere bol bol dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.
Elbistan'da 35 bin 200 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını dile getiren Demir, "Öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, personeline, öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza kitap okumayı bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Elbistan eğitim anlamında Kahramanmaraş'ta model olmuş bir ilçemizdir. Karnesinde kırık notu olan öğrencilerimizin velilerine çocuklarına şefkatle yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Demir ve beraberindekiler, öğrencilerin karnelerini verdi.
Andırın
Andırın ilçesinde 7 bin öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı.
Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Belediye Başkanı Baki Tezcan
, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Onur Kaymak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya
, Tufanpaşa İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karne verdi.
Ana sınıfından başlayarak tüm sınıfları tek tek gezen Kaymakam Dündar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Afşin
Afşin ilçesinde 20 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi. Ertuğrul Gazi
İlkokulunda düzenlenen törende konuşan okul müdürü Ali Çelik
, 2018-2019 eğitim döneminin ilk yarısının herhangi bir üzücü olay yaşanmadan tamamlandığını belirterek, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri verildi.
Pazarcık
Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, yaptığı açıklamada, ilçede 81 eğitim kurumunda 15 bin 239 öğrenci ve 929 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.
Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Çilo, birinci dönemi tamamlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.