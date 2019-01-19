Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı

Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Bünyan ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

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Bünyan ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Sümer ilkokulunda düzenlenen karne törenine Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik Sümer ve veliler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, öğrencileri tebrik ederek yarı tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Velilerinde çocuklarını karnedeki notlarıyla değerlendirmemesi gerektiğini belirten Gülcüoğlu, şunları kaydetti:

"Yorucu bir eğitim öğretim dönemi sonunda karnelerinizi aldınız. Görüyorum ki hepiniz çok başarılı çocuklarsınız. Bundan sonra ki zamanda dinlenin ve yeni döneme iyi hazırlık yapın. Geleceğin yöneticileri, öğretmenleri, doktorları, memurlar, bilim adamları, hepsi siz gençlerin içinden çıkacak. İşlerinizi layıkıyla yapmanıza, kendinizi donanımlı bireyler olarak yetiştirmenize ihtiyacımız var. Tabi ki bu süreçte velilerimize de büyük görevler düşüyor her zaman çocuklarımızın destekleyerek yanında olmalısınız. Bu vesile ile Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimin ve velilerimizin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum."

Öte yandan törende protokol üyeleriyle bilek güreşine tutuşan öğrenciler törende ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan, Güncel
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