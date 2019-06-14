Okullarda karne heyecanı
1 saat önce
Tokat'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:25 Kaynak: AA
'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.
Tokat'ta 111 bin 782 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Alparslan İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, öğrencileri tebrik ederek, "Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. 3 ay boyunca tatilin keyfini çıkarın ve iyice dinlenin. Tatilde de çokça kitap okuyun." ifadelerini kullandı.
Küçükali, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.
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