Son Dakika Haberleri: Okullarda karne heyecanı
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Okullarda karne heyecanı

1 saat önce

Tokat'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

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Tokat'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.
Tokat'ta 111 bin 782 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Alparslan İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, öğrencileri tebrik ederek, "Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. 3 ay boyunca tatilin keyfini çıkarın ve iyice dinlenin. Tatilde de çokça kitap okuyun." ifadelerini kullandı.

Küçükali, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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