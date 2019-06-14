Okullarda karne heyecanı
1 saat önce
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Muş
'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
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