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Okullarda karne heyecanı

1 saat önce

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Muş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Muş, Güncel
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