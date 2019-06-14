Son Dakika Haberleri: Okullarda karne heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Okullarda karne heyecanı

4 saat önce

Karabük'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 37 bin 471 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Okullarda karne heyecanı, System.String[]
Karabük'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 37 bin 471 öğrenciye karneleri dağıtıldı.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda düzenlenen programa Vali Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te eğitimde kaliteyi yakaladıklarını söyledi. Sınıflardaki öğrenci sayılarının 15 ile 20 arasında olmasının eğitimdeki verimliliği artırdığını belirten Gürel, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.
Safranbolu
Safranbolu ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Safranbolu Anaokulu, Kanuni Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesinde tören düzenlendi.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı törenlerde konuşan Ürkmezer, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:05 Kaynak: AA
Fatih, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın! TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:43:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullarda karne heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]