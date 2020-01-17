Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Giresun'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 67 bin 946 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Merkezdeki Gazipaşa İlkokulu'nda Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın katılımıyla karne töreni yapıldı. Sarıfakıoğulları, karne verdiği öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç ile veliler katıldı.