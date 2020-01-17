Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

6 saat önce

Bitlis'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasından dolayı il genelinde 87 bin 831 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bitlis'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasından dolayı il genelinde 87 bin 831 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile Muştakbaba İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Oktay Çağatay, karne günün, okulların bayram günlerinden biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin karnelerini almasıyla okulların yarıyıl tatiline girdiğini belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"İl genelinde 742 okulumuzdaki 87 bin 831 öğrencimizin tamamı karnelerini aldı. İlimizde 6 bin 237 öğretmenimiz bulunuyor. Yaklaşık 4 ay boyunca geçen eğitim öğretim sürecinde öğrenciler karneleriyle buluştu. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çok farklı bir uygulama yaptı. Bu çok güzel oldu. Kasım ayında ilk ara tatilimizi verdik. Geçen yıl yaşanan birkaç bireysel kazalarda öğrencilerimizi kaybettik. Çok şükür bu yıl kimsenin burnu kanamadan yarıyıl tatiline girdik. "

Törenin ardından Vali Çağatay, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı ameliyat olan ve evde eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Arda Güler'i evinde ziyaret ederek, karnesini verdi.

"Bu bayramı güzel bir yavrumuzun evinde kutluyoruz." diyen Çağatay, şöyle konuştu:

"Şu an evinde kendisini ziyaret ettiğimiz Arda'nın küçük bir rahatsızlığı var. Tedavisi biraz daha devam edecek. Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla koşacak oynayacak. İnşallah bir sonra ki karnesini okulda veririz. Arda, 5. sınıf öğrencisi. MEB'in çok güzel ve yerinde bir uygulaması var. Arda, 5. sınıfta olduğu için muhtelif branş dersleriyle muhatap olmak zorunda. Sadece Arda için 6 öğretmenimiz hem hemen her gün ailenin müsait olduğu saatte eve gelerek bizzat yerinde eğitim veriyor. İl genelinde 74 öğrencimiz evde eğitim görüyor. Sadece Bitlis'te 74 öğrenci olduğunu düşünürsek, MEB'in bu başarısını takdir etmemek mümkün değil. Sayın bakanımıza bu fikir ve düşüncelerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz."

Vali Çağatay, daha sonra Arda'nın ayağındaki alçıya imza atarak, kalemi kendisine hediye etti.

Okullarda karne heyecanı

Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:13 Kaynak: AA
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