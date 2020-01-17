Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da öğrenciler karnelerini aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı ilçesindeki Abdurrahman-Neriman Bileydi İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Karaloğlu, öğrencilere karnelerini verdi.

Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da bin 711 okulda 475 bin 412 öğrencinin karnelerini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Karaloğlu, "İnşallah çocuklarımız dinlenmiş olarak zinde bir şekilde ikinci öğretim yılına başlar. Antalya eğitimi her geçen gün hem fiziki alt yapı hem de içerik bakımından daha kaliteli hale geldi. Kentte ilerleyen yıllarda eğitim daha da kaliteli hale gelecektir." dedi.