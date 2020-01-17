Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Bolu ve Karabük'te 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ardından öğrenciler, karnelerini aldı.

Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Atılkan, öğretim yılının birinci döneminini başarıyla tamamlayan öğrencilere, güzel ve keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini tavsiye eden Atılkan, "Gerçi kış mevsimindeyiz. Ama ben yine de sokağa çıkın diyorum. Çünkü gençlerimiz bilgisayarın başında oturuyor. Akşama kadar kalkmıyor. Biraz sokağa çıkın, gezin, dolaşın. Bu arada da okumak istiyorsanız sevdiğiniz kitapları okuyun. Çok fazla derslere kendinizi vermeyin. Hepinize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra öğrencilere, karneleri verildi.

Karabük

Karabük'te de 195 okulda eğitim öğretim gören 37 bin 471 öğrenci karnelerini aldı.

Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler ve veliler katıldı.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Vali Gürel, öğrencilere kitap hediye etti ve karnelerini verdi.



Öğrencilerin yoğun bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini anlatan Gürel, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin 15 günlük tatil süresince dinleneceğini belirterek, eksiklikleri varsa onları tamamlayacakları ifade etti.

Gürel, bütün öğrencilere iyi tatiller diledi.