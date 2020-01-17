Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

7 saat önce

Mardin'in Nusaybin ve Mazıdağı, Elazığ'ın Keban ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

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Mardin'in Nusaybin ve Mazıdağı, Elazığ'ın Keban ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Nusaybin'de Durakbaşı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Balıkçılar, öğrencilere 15 günlük tatil süresince bol bol kitap okumalarını, eğlenceli vakit geçirmelerini istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin de ilçelerinde eğitim gören 27 bin 163 öğrencinin karnelerini almanın heyecanını yaşadığını belirterek, öğrencilere mutlu ve huzurlu bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Daha sonra öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verildi.

Mazıdağı

Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kalkan, onlarla sohbet ederek, karnesi beklendiği gibi olmayan öğrencilere morallerini bozmamaları ve ikinci dönemde daha gayretli çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kalkan, karne dağıtımının ardından öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi.

Keban

Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunda gerçekleştirilen karne törenine katılan Kaymakam Ersin Tepeli, öğrencilerle birlikte yarıyıl pastası kesti.

Öğrencilere sağlıklı ve başarı dolu bir gelecek dileyen Tepeli, "Tatilde kendinize dolu dolu zaman ayırarak eğlenin, boş zamanlarınızda ise mutlaka kitap okuyun. Sizlere hayırlı tatiller diliyorum." diye konuştu.

Kaymakam Tepeli, aynı okulda okuyan çocukları Burak ve Şeyman'ın karne heyecanına da ortak oldu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mazıdağı, Nusaybin, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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