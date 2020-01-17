Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

14 dakika önce

Isparta'da öğrenciler, düzenlenen tören ve programlar karnelerini aldı.

Isparta'da öğrenciler, düzenlenen tören ve programlar karnelerini aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, katıldığı Konyaaltı ilçesindeki Abdurrahman-Neriman Bileydi İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini verdi. Antalya'da bin 711 okulda 475 bin 412 öğrencinin karnelerini almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Karaloğlu, "İnşallah çocuklarımız dinlenmiş olarak zinde bir şekilde ikinci öğretim yılına başlar. Antalya eğitimi her geçen gün hem fiziki alt yapı hem de içerik bakımından daha kaliteli hale geldi. Kentte ilerleyen yıllarda eğitim daha da kaliteli hale gelecektir." dedi.

Muğla

Muğla Kafaca 100. Yıl Ortaokulu'ndaki törene katılan, Vali Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Civelek, kentteki 786 okulda 153 bin 293 öğrencinin karne aldığını belirterek öğrencilere tatilde dinlenmelerini, vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Isparta

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Fatih Mahallesi'ndeki Öğretmenler İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 85 bin öğrenci olduğunu söyledi. Kentin eğitim yönünden canlı olduğunu, iki üniversite bulunduğunu vurgulayan Seymenoğlu, tüm öğretmenleri tebrik ettiğini kaydetti.

Törene, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu ile veliler katıldı.

Okullarda karne heyecanı

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:59 Kaynak: AA
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