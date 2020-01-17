Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

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Okullarda karne heyecanı

6 saat önce

Muğla'da öğrenciler, düzenlenen tören ve programlarla karnelerini aldı.

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Muğla'da öğrenciler, düzenlenen tören ve programlarla karnelerini aldı.

Kentte, 786 okulda 153 bin 293 öğrenci karne aldı.

Marmaris'te Ahu Hetman İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve şube müdürleri verdi.

Aldoğan, karne töreninde öğrencilerin tatillerini evlere kapanmadan geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bodrum Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Topaloğlu, Şube Müdürleri, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yılmaz, törende, eğitimin insanın şekillenmesinde belirleyici bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu anlamda eğitimin en önemli unsuru olan okulların bu sürecin en önemli aktörü olduğunu belirten Yılmaz, "Birinci yarıyılı ilimiz genelinde sorunsuz şekilde atlattık. Bunda emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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