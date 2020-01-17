Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

6 saat önce

Aydın'ın Germencik İlçesinde 36 okulda yaklaşık 7 bin 500 öğrenci karne aldı.

Aydın'ın Germencik İlçesinde 36 okulda yaklaşık 7 bin 500 öğrenci karne aldı.

Hürriyet İlkokulunda düzenlenen törende Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Törende çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Okullarda karne heyecanı

Fuat Öndeş, Germencik, Hürriyet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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