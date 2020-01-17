Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

6 saat önce

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Adana'da bin 344 okulda eğitim gören 489 bin 735 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Vali Mahmut Demirtaş, merkez Seyhan ilçesi Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu'ndaki öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra yaptığı konuşmada, yarıyıl tatilinin başladığını söyledi.

Öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Demirtaş, bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla kentte eğitimde belli bir noktaya gelineceğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise Çukurova İMKB İlkokulu'nda eğitim gören, 2015'te Iğdır'da şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa ve 2012'de Van'da şehit düşen polis memuru Tuncay Akyüz'ün kızı Zeynep Ravza'nın karne törenine katıldı.

Derindere ve Akyüz'ün karnelerini öğretmenlerinden alarak öğrencilere veren Aktaş, yaptığı konuşmada, şehit çocuklarının velisi olduğunu söyledi.

Bundan sonra da şehit çocuklarının eğitim durumunu takip edeceklerini dile getiren Aktaş, "Onların yanlarında olmaya çalışacağız. Tüm çocuklarımızın karne gününü kutluyorum. Tatilde iyi dinlensinler, ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar." diye konuştu.

Akyüz'ün annesi Kübra Akyüz, karne töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Okullarda karne heyecanı

Osmaniye, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:49 Kaynak: AA
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