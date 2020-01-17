Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, beynindeki rahatsızlık nedeniyle eğitimine evde devam eden Eren Berk Karaca, karne heyecanı yaşadı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, beynindeki rahatsızlık nedeniyle eğitimine evde devam eden Eren Berk Karaca, karne heyecanı yaşadı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, "Evde Eğitim Projesi"nden yararlanan 9 yaşındaki Karaca'yı Anıt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Öğrenciye karnesini ve hediyesini veren Otcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 78 öğrencinin eğitimine evde devam ettiğini belirtti.

Otcu, öğrenciye başarılar dilediğini ifade ederek, "Eren, devletimizin sağladığı imkanlarla evinde güzel bir eğitim alıyor. Eren, ailesi ve öğretmenleri mutlu. Karnesi de gayet iyi." dedi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Babuşoğlu da yer aldı.

Kadir Sertel Otcu, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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