Son Dakika Haberleri: Okullarda karne heyecanı - KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ
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Okullarda karne heyecanı - KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da okullarda karne dağıtımı Öğrencilerin karne heyecanından genel ve detaylar 5. Sınıf öğrenicisi Mehmet Ege Akbaş ile röportaj Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da okullarda karne dağıtımı
Öğrencilerin karne heyecanından genel ve detaylar
5. Sınıf öğrenicisi Mehmet Ege Akbaş ile röportaj Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Okullarda karne heyecanı - KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel
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