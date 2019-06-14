Okullarda karne heyecanı - KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ
2 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da okullarda karne dağıtımı Öğrencilerin karne heyecanından genel ve detaylar 5. Sınıf öğrenicisi Mehmet Ege Akbaş ile röportaj Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:01 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırklareli
, Edirne
ve Tekirdağ
'da okullarda karne dağıtımı
Öğrencilerin karne heyecanından genel ve detaylar
5. Sınıf öğrenicisi Mehmet Ege
Akbaş ile röportaj Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ'da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
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