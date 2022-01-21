Adana'da 460 bin 71 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Adana'da 460 bin 71 öğrenci karne heyecanı yaşadı

ADANA - Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile il genelinde 460 bin 71 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Manas İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrenciler Adana Valisi Elban'ı çiçeklerle karşıladı. Öğrencilerle fotoğraf çekilen Elban, ardından sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtıp hediye verdi.

"Karne günleri hep heyecanlı"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Süleyman Elban, kent genelinde toplam 460 bin 71 öğrencinin karne aldığını belirterek, "Karne günleri hep cazip ve heyecan verici olmuştur. Gerek pandemi, gerekse başka hususlarda ciddi bir sorun yaşamadan bu süreç yönetildi. Başta milli eğitimim müdürümüz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim personelleri büyük bir özveriyle okullarımızdaki hem pandemi süreci hem de eğitim sürecini iyi yönettiler. 15 gün yavrularımız dinlenecekler. Sağ salim ikinci dönemi de bitirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize ikinci dönem için şimdiden başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.