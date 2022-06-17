Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı yaşandı

17.06.2022 14:37
Okullarda karne heyecanı yaşandı

Karne dağıtımı Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in karne dağıtması Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in konuşması Karne dağıtımı Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile röportaj Karne alan çocuklar BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 12 bin 959 öğrenci, karnelerini aldı.

Karne dağıtımı

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in karne dağıtması

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in konuşması

Karne dağıtımı

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile röportaj

Karne alan çocuklar BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 12 bin 959 öğrenci, karnelerini aldı. 19 Mayıs İlkokulunda düzenlenen törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, çocukların karne sevincine ortak olduklarını söyledi.

Velilere tavsiyelerde bulunan Budak, "Velilerimiz notları düşük olan çocuklarını teselli etsinler. Onları cesaretlendirsinler. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme karneden çok daha değerli." ifadelerini kullandı.

Hizan ilçesinde öğrencilere karnelerini Kaymakam Muhammed İkbal Yelek verdi.

Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilerle buluşan Yelek, "Ülkemizin yöneticileri olacak çocuklarımızı, ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Çocuklarımızı vatana, millete hayırlı birer insan, bilinçli ve değerli birer vatandaş olarak yetiştirme gayreti içerisinde olmalıyız." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Cem Eser, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

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