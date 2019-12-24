Okullarda kitap pazarı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullarda kitap pazarı kuruldu - Son Dakika

Okullarda kitap pazarı kuruldu

6 saat önce

Demirkent TOKİ İlkokulunda Kitap pazarı kuruldu.

Okullarda kitap pazarı kuruldu, System.String[]

Demirkent TOKİ İlkokulunda Kitap pazarı kuruldu.


Öğrencilere tutumlu olma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı 'Kitap kumbaram' kampanyası kapsamında Demirkent TOKİ İlkokulunda kitap pazarı kuruldu.


Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtılan kumbaraları harçlıkları ile dolduran öğrenciler, açılan kitap pazarında diledikleri kitapları aldılar. Kampanya hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, projenin amacının öğrencilere hem tutumlu olmayı, hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Okul Müdürü Ahmet Sağsöz sözlerine şöyle devam etti. "Öğrencilerimize hem tasarrufu öğretmek, hem de biriken harçlıklarıyla diledikleri kitabı satın almanın keyfini yaşatmak istedik. Bu proje ile


tutumlu olmayı ve kitap okuma alışkanlığını eğlenceli bir etkinlik aracılığıyla çocuklara kazandırıyoruz. Kampanyayı hayata geçiren Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyorum."


Konuşmaların ardından öğrenciler 1 ay süre ile kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile kitap pazarından diledikleri kitapları aldılar. Kampanyadan memnuniyet duyan öğrencilerin kitaplara olan ilgisi oldukça yoğun olduğu görüldü. - ERZİNCAN

Demirkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı
Öğretmen anatomi dersine özel kıyafetle geldi, öğrenciler şaşırdı 6174: Matematikçileri 70 yıldır büyüleyen esrarengiz sayı 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
15:50 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Son Dakika
15:50 Tokat'ta kuvvetli rüzgar seraları vurdu - Son Dakika
15:47 Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale - Son Dakika
15:46 Boyabat İmam Hatip Lisesinden iki il birinciliği - Son Dakika
15:45 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması - Son Dakika
15:35 Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
15:28 Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullarda kitap pazarı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]