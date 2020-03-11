Okullarda korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullarda korona virüs önlemi - Son Dakika

Okullarda korona virüs önlemi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta okullar korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Okullarda korona virüs önlemi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta okullar korona virüse karşı dezenfekte edildi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunma önlemleri kapsamında Kahramanmaraş'taki okullarda dezenfekte işlemi başlatıldı. Onikişubat ilçesi Yıldırım Beyazıt İlkokulunda başlanılan ilaçlama işlemlerinin her okula uygulanacağı öğrenildi.


Öğrencilerin sağlıkları için okulun baştan sona temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt İlkokulu Müdürü Habip Babaoğlan, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs nedeniyle bizler de önlemlerimizi alıyoruz. Okulumuzda bulaşıcı olan korona virüs için dezenfekte edip ilaçlama işlemi yapıldı. Okulumuzdaki çocuklarımızı virüslere karşı korumak için çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.


İlaçlama işlemini yapan Mustafa Uludağ ise, "Sodyum klorür denilen bir ilaç ile okulumuzu ilaçlıyoruz. Sınıflarda ve koridorlarda çocukların elinin değeceği her yeri dezenfekte ediyoruz. Ben bu işi ücretsiz olarak iki okula yapacağım. İşimiz bittikten sonra ozon cihazı sayesinde okulun havasını da değiştirerek dezenfekte işlemini tamamlıyoruz" diye konuştu.


Öğrenciler ise hastalıklara karşı korunmak için sık sık ellerini yıkadıklarını ifade ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir? ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti

Son Dakika Haberleri
22:36 Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
22:35 Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:34 Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği
22:34 Zonguldak'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü
22:34 Kuveyt'te ticari uçuşlar, Cezayir'de ise Roma'ya seferler askıya alınıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:38:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullarda korona virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]