Okullarda "korona virüs" önlemi - Son Dakika
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Okullarda "korona virüs" önlemi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları yürütülürken, Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardaki dezenfekte çalışmaları yoğunlaştı.

Okullarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları yürütülürken, Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardaki dezenfekte çalışmaları yoğunlaştı.


Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Karabük Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda sınıflar, yönetici odaları, öğretmen odası, lavabolar tek tek dezenfekte edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak virüs başladığı andan itibaren başta öğretmenler, öğrenci ve velilere eğitimlerin verildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının planlaması ve Karabük Valiliğinin himayelerinde çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Vargeloğlu, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmen ve tüm personellere eğitimler verildi. Öğretmenlerimiz tarafında da öğrencilerimize hijyen eğitimi verildi. 9 Mart'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak hijyen çalışması gerçekleştirdik. Tüm okullarımızda sıvı sabun, yüzey temizleyici gibi malzeme noktasında okullarımızda herhangi bir eksik yok. İl Sağlık Müdürlüğümüz bütün eğitim ve bilgilendirmeleri gerçekleştirdi" dedi.


"Gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler"


Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği destekleriyle dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, Karabük Belediyesiyle de ortaklaşa yeni bir çalışmanın başlatıldığını aktaran Vargeloğlu, şunları kaydetti:


"Karabük ilinde bütün okullarımızın dezenfeksiyonu gerçekleştirilecektir. Okullarımızın hijyen noktasında bir sıkıntısı yok. Velilerimiz, öğrencilerimizi Bakanlığımızın bir talimatı olmadan, açıklaması olmadan gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler." - KARABÜK

fahrettin koca, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
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