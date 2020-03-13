Okullarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Okullarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı

7 saat önce

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü ile Çubuk Belediyesi işbirliğinde ilçedeki okullarda ve Kur'an kurslarında koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okullarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı, System.String[]

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü ile Çubuk Belediyesi işbirliğinde ilçedeki okullarda ve Kur'an kurslarında koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

AYBÜ Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki okul ve Kur'an kurslarında öğretmenler ve öğrencilere bilgi verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Esma Kabasakal, "Bölümümüzdeki 8 öğretim görevlisi, 5 hemşire ve 124 öğrencimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalarda virüse karşı korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Öğretmenler ve öğrencilerle başlayan eğitimlerle amacımız toplumun tümüne ulaşmak." dedi.

Çubuk Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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